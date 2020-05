Demon Slayer Kimetsu no Yaiba disponibile dal 13 Maggio 2020

Ci siamo quasi! Dal 13 maggio lo STARTER PACK di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA e l’edizione speciale del volume n. 7 del manga-fenomeno che sta frantumando record su record potranno essere vostri!

Ormai tutti, ma proprio tutti, hanno sentito parlare della drammatica epopea di Tanjiro e Nezuko e dei memorabili scontri che hanno fatto appassionare milioni di lettori in tutto il mondo, e la curiosità fra coloro che ancora non hanno letto questa grandiosa opera divampa a mille.

Se anche voi siete fra questi ultimi, lo STARTER PACK è l’occasione perfetta per iniziare a collezionare il capolavoro di Koyoharu Gotouge, e vi attenderà in fumetteria, libreria e store online a partire dal 13 maggio! Il box, a prezzo speciale, sarà distribuito in tiratura limitata, e conterrà i primi 5 volumi della serie.

Se invece fate parte delle schiere di appassionati che già seguono e amano le peripezie dei fratelli Kamado e della squadra ammazza demoni, sempre dal 13 maggio sarà disponibile una sorpresa anche per voi!

Il volume n. 7 di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA sarà distribuito anche in edizione speciale a tiratura limitatissima, e disponibile solo ed esclusivamente in fumetteria. Quest’ultima conterrà un set di divertenti adesivi raffiguranti i personaggi della serie in versione super deformed: un simpatico gadget da collezionare per premiare l’affetto dei fan della serie.

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone.

L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

Guariti dalle ferite della battaglia grazie ai servigi di Shinobu, una delle Colonne, Tanjiro e gli altri acquisiscono la tecnica della Concentrazione Totale Permanente! Accompagnano poi Rengoku, Colonna delle Fiamme, a bordo del treno Infinito, con l’obiettivo di eliminare un demone che si nasconde nel convoglio… Ma gli eventi della realtà si confondono con i sogni creati dal nemico, intrappolando Tanjiro e tutti i suoi compagni!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 7 versione speciale con adesivi