The Seven Deadly Sins Seven Days disponibile dal 6 Maggio 2020

Le nuove uscite Star Comics tornano finalmente dal 6 maggio, giorno in cui sarà disponibile il primo volume di THE SEVEN DEADLY SINS – SEVEN DAYS, il toccante spin-off in due volumi della famosa e amata serie creata dal maestro Nakaba Suzuki.

Si dice che Ban dei Seven Deadly Sins abbia rubato l’immortalità a una santa, causandone la morte. Ma è davvero andata così? Cosa è successo realmente nei sette giorni in cui il ladro Ban e la santa Elaine trascorsero insieme presso la Sorgente della Vita?

Scoprite con questo imperdibile spin-off il passato di due personaggi entrati nel cuore di ogni lettore di THE SEVEN DEADLY SINS!

THE SEVEN DEADLY SINS – SEVEN DAYS n. 1 vi aspetta dal 6 maggio in fumetteria, libreria e store online!

Sin dalla scomparsa di suo fratello Harlequin, avvenuta settecento anni or sono, Elaine è rimasta a proteggere la foresta del Re dei Folletti. Col passare del tempo, l’avidità degli esseri umani che desiderano la sorgente in grado di donare la vita eterna ha fatto sprofondare il suo cuore in un luogo ancora più freddo e oscuro, ma la comparsa di un ladro interrompe la sua immutabile routine: il suo nome è Ban, e i sette giorni felici che Elaine trascorrerà con lui saranno sufficienti a lenire l’amarezza di una solitudine che sembrava ormai senza possibilità di riscatto…