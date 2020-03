Wolfskin GRATIS in fumetteria

Il Presidente della casa editrice Prankster Comics è lieto di annunciare una nuova iniziativa: la distribuzione gratuita dell’albo Wolfskin.

Questo albo ha la funzione di rendere disponibile a tutti i lettori il nostro fumetto.

Si tratta di un albo interamente a colori, che vi farà conoscere uno dei fumetti di punta della Prankster Comics.

Wolfskin è di uno spillato di 16 pagine a colori realizzato dallo strabiliante quartetto: Di Stefano, Nocerino, Doghini e Masini. Speriamo che sarà uno sfizioso antipasto per gli appassionati di fumetto di tutt’Italia.

Ora potete scegliere se entrare a dar parte dello spietato branco di lupi mannari che porta il terrore nel mondo o dei cacciatori…

La Prankster Comics nasce dalla passione per il fumetto e dalla volontà di scoprire nuovi talenti. Ora c’è la necessità di far conoscere in modo più incisivo la nostra realtà editoriale.

La Prankster Comics è composta da un gruppo di giovani disegnatori e sceneggiatori che, negli anni, hanno creato una realtà molto variegata.

Shadowplay, fumetto horror sui vampiri.

Wolfskin un horror con protagonisti i cacciatori di lupi mannari e Wolfskin Chronicles che si distacca dalla serie principale con tante storie parallele sempre horror.

Il genere distopico con Rebirth.

Lo steampunk con Black Steam .

. L’urban fantasy con Sette

Le favole illustrate per bambini con i due volumi de L’isola Blu e il libro Le meravigliose avventure di un pappagallo irriverente.

Presto la Prankster Comics presenterà tante novità che andranno ad arricchire il nostro catalogo e saranno reperibili in tutte le fumetterie.

Il fumetto omaggio lo trovate in fumetteria!