Seiri-Chan: La tua amica mensile disponibile dall’11 Marzo 2020

SEIRI-CHAN – LA TUA AMICA MENSILE arriva in Italia l’11 marzo con tutta la sua sorprendente irriverenza! Si tratta di un fumetto davvero unico nel suo genere, che affronta con delicatezza e ironia il sempre attuale e complesso tema del ciclo mestruale.

Ma chi è davvero la buffa protagonista dell’opera? Seiri-Chanè un simpatico essere rosa a forma di cuore che ogni mese si presenta alla porta delle donne sconvolgendo per qualche giorno le loro vite. Amica, incubo, confidente, risorsa di ogni donna: nessuno si salverà dai suoi “Seiri-punch”… nemmeno gli uomini!

Caso editoriale in Giappone, ha recentemente ispirato un originalissimo live-action e ora si appresta a invadere le fumetterie e le librerie italiane e gli store online. Il volume – una raccolta di storie brevi scorrevoli e divertenti scritte e disegnate dal maestro Ken Koyama – verrà pubblicato nella collana Wasabi, di cui fanno già parte opere come NOTE DALL’APPARTAMENTO 107 e i due volumi de LO SFIGATTO.

Dall’11 marzo SEIRI-CHAN – LA TUA AMICA MENSILE

sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online!

Un tenero e divertente racconto incentrato sulle donne e sulle difficoltà che devono affrontare nel trovarsi “faccia a faccia” con la visitatrice inopportuna che bussa alla loro porta una volta al mese. C’è chi la saluta sorpresa che sia già l’ora della sua visita; chi la accoglie in malo modo; chi la riabbraccia con sollievo; c’è chi la conosce per la prima volta; c’è chi, un giorno, non la vede più arrivare, aprendo un nuovo capitolo nella sua vita.

Ken Koyama è un mangaka e illustratore nato a Nara e cresciuto nella prefettura di Mie.

Si diploma in illustrazione all’Osaka College of Design nel 2005. Il debutto avviene con Teashi wo nobashite patapata suru, manga che disegnava per hobby in un blog mentre lavorava come impiegato a Osaka. Diventa illustratore e fumettista freelance dal 2013 e nel 2015 si stabilisce a Tokyo.