DRAGON BALL SUPER: BROLY – ROMANZO arriva a Marzo

Dopo l’enorme successo di DRAGON BALL SUPER: BROLY – uscito a febbraio 2019 nei cinema italiani – e la pubblicazione a cura di Edizioni Star Comics dell’anime comics, ecco a voi il romanzo tratto dal film campione d’incassi.

Una volta terminato il Torneo della Potenza, Goku e Vegeta dispongono di una enorme forza che non sanno come impiegare. Improvvisamente compare Broly – un Saiyan con un grande potere latente sconosciuto – insieme al malvagio Freezer. L’incontro tra Goku, Vegeta e Broly darà vita a uno scontro titanico, che vi terrà incollati al volume fino all’ultima pagina.

Se avete amato il film e l’anime comics, allora non potrete lasciarvi sfuggire il romanzo di DRAGON BALL SUPER: BROLY, un modo completamente nuovo di rivivere l’epica battaglia tra i guerrieri più potenti dell’universo!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come nel resto del mondo.

Masatoshi Kusakabe, nato nel 1964 a Tokyo, è specializzato nella trasposizione letteraria di fumetti. Le sue opere principali sono la serie di romanzi di Naruto e Assassination Classroom: Korosu.