Rinne si conclude con l’ultimo numero

L’esilarante serie a tinte sovrannaturali che vede Rinne – il ragazzo dai capelli rossi metà uomo e metà Shinigami – come protagonista, sta per giungere al termine.

Dopo 39 volumi, pubblicati dal 2011 fino a oggi, è arrivato il momento di scoprire quale sarà il finale di questa spassosa commedia creata dalla grande maestra Rumiko Takahashi, già autrice dei celebri LAMÙ, MAISON IKKOKU, RANMA 1/2 e INU YASHA, tutti nel catalogo Star Comics.

L’ultima avventura di Rinne e Sakura sarà all’insegna di nuove e spassose gag causate da un regalo apparentemente inoffensivo… che ne sarà dei due protagonisti? Riusciranno a mettersi in salvo dai nuovi pericoli che dovranno affrontare e a coronare il loro sogno d’amore?

Scopritelo con questo ultimo, irrinunciabile volume!

Rinne ha vinto un viaggio di un giorno per due persone e chiede a Sakura di accompagnarlo. Durante il viaggio, con una Pietra di Confine del fiume Sanzu, fa realizzare due braccialetti identici, uno per sé e uno per Sakura… Ma quell’innocuo regalo sarà all’origine di un incredibile putiferio! La divertentissima commedia che inizia quando la vita finisce… volge ormai al termine!