ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 1: Alla scoperta delle sette città volanti

Dopo un primo debutto – grazie agli albetti distribuiti durante lo scorso FREE COMIC BOOK DAY ITALIA – il primo volume di ARIADNE IN THE BLUE SKY sbarca finalmente in tutte le fumetterie, librerie e negli store online.

La magica e appassionante avventura fantasy disegnata dall’apprezzato maestro Norihiro Yagi – già autore del grande suc­cesso CLAYMORE – vi farà partire per un viaggio sbalorditivo alla scoperta delle sette leggendarie città volanti. Faremo la conoscenza di Lacyl, un ragazzo semplice ma molto coraggioso in fuga dal passato, e di Leana, una giovane e all’apparenza altezzosa principessa che scappa dal suo destino. Lacyl non immagina nemmeno quanto l’incontro con Leana possa cambiare la sua vita… perché da quel momento nulla sarà più come prima.

L’incredibile avventura insieme a questo duo esplosivo, alla scoperta di un universo fantasy vasto e finemente caratterizzato, sta per iniziare: non perdete il primo volume!

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online dal 12 febbraio!

Lacyl è un ragazzo cresciuto in una zona rurale, circondato dalla natura incontaminata e lontano dalla civiltà. Trascorre i suoi giorni in modo semplice, lavorando la terra, cacciando e sognando quella leggendaria “città volante nel cielo” di cui si narra nei suoi libri.

La sua esistenza cambia drasticamente quando, nella foresta vicino a casa, incontra una splendida ma misteriosa fanciulla dai modi aristocratici che, a causa di una misteriosa malattia, fluttua in cielo, e ha bisogno di speciali calzari particolarmente pesanti per poter camminare normalmente. Quando questa viene attaccata da dei misteriosi individui armati di possenti corazze meccaniche, Lacyl non può evitare di prendere la sua parte e soccorrerla. Non sa ancora di aver incontrato Leana, principessa dell’Impero di Ariadne – la città fluttuante del cielo!