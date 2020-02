One Piece: I pirati più famosi tornano con il numero 93

L’appuntamento con ONE PIECE – la celeberrima opera del maestro Eiichiro Oda che godrà di una trasposizione in live-action su Netflix –torna a febbraio. Dopo lo scontro con l’imperatore Kaido – trasformatosi in un terribile drago – i pirati più bizzarri che ci siano, tra pericoli imminenti e fughe insidiose, affronteranno nuove avventure e misteri.

Il numero 93 di una delle più famose saghe fumettistiche mai viste sta per tornare per appassionare tutti i lettori che ne aspettano con impazienza l’uscita, non perdetelo!

Storia straordinaria e popolata da personaggi avvincenti, eccezionali abilità in combattimento, ironia e passione… tutto questo rende ONE PIECE “il manga dei record”, insieme allo splendido messaggio trasmesso dalla ciurma di Rufy: vivere la vita sorridendo, nel rispetto degli altri, in pienezza e libertà. E ora… correte a leggere ONE PIECE per apprezzarlo fino in fondo!

Eiichiro Oda, nato nella prefettura giapponese di Kumamoto nel 1975, con ONE PIECE è l’autore del manga più venduto della storia. Appassionato di fumetti fin da piccolo, ha come modello Akira Toriyama; dopo essersi aggiudicato in giovane età diversi riconoscimenti (tra i quali il secondo posto al Premio Tezuka e l’Hop Step Award), dal 1997 comincia a lavorare al suo manga più famoso, ospitato nelle pagine della rivista «Weekly Shonen Jump», presso la quale continua tutt’ora ininterrotto.