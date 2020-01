Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Annunciato lo Starter Pack

Con 25 milioni di copie vendute in totale, DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA si è garantito un posto nell’olimpo dei manga best seller, riuscendo persino nella storica impresa di spodestare il Re One Piece dal trono del manga più venduto in Giappone in un anno solare.

Ma non solo: già nelle prime settimane del 2020 ha già superato le vendite dell’anno precedente! Non c’è dubbio, DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA è il manga del momento e la sua popolarità è in costante aumento anche in Italia. Per incentivare i nuovi lettori a tuffarsi nelle emozionanti avventure dei fratelli Tanjiro e Nezuko, ad aprile Edizioni Star Comics riproporrà i primi cinque volumi della serie in versione Starter Pack a tiratura limitata. Chi invece segue già la serie, riceverà una bella sorpresa che accompagnerà l’uscita del volume 7! Ma è ancora presto per parlare di questo, restate sintonizzati sui nostri canali social per saperne di più!

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!