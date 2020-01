Dragon Ball Collection: 7 cofanetti per l’incredibile saga di Toriyama

Il 2020 di Star Comics ha in serbo per voi molte sorprese, tra cui la riproposizione in pratici cofanetti di alcune delle serie manga più amate nel panorama fumettistico mondiale.

Dunque, come inaugurare al meglio l’inizio del nuovo anno? Con la straordinaria leggenda di Dragon Ball, naturalmente! Le vicende di Goku e dei suoi compagni saranno raccolte per la prima volta in 7 pratici box – ognuno dei quali comprenderà 6 volumi – per collezionare l’intera, celeberrima DRAGON BALL EVERGREEN EDITION.

È giunto il momento di rivivere le avventure che hanno dato il via al mito di Dragon Ball e alla ricerca delle tanto ambite “Sette Sfere del Drago” che possono esaudire ogni desiderio.

Che siate da sempre appassionati di Dragon Ball, o che abbiate finalmente deciso di cimentarvi solo adesso nella lettura della serie, a gennaio non perdete il box con i primi 6 volumi!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come nel resto del mondo.