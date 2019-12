Shugo Chara – Shojo del cuore

Shugo Chara è un un manga femminile (しゅごキャラ! – Shugo Kyara! ) e pubblicato da Kodansha il 3 Gennaio 2006 sulla rivista NakaYoshi per la durata di ben 2 anni dalla prima diffusione. Arriva la serie completa in Italia, una raccolta composta da 12 volumi in formato Tankobon e pubblicata dalla Star Comics.

Da questo manga è stato realizzato anche l’Anime che arriva in Italia in tre stagioni chiamate e dai titoli:

Shugo Chara!

Shugo Chara! Doki

Shugo Chara! Party!

E unite in un unico Anime su Mediaset chiamato “Shugo Chara – La piaga del Cuore”.

Shugo Chara – La Trama

La storia racconta di una giovane studentessa delle elementari chiamata Amu Hinamori che nasconde la sua fragilità dietro una maschera di indifferenza e aggressività al punto da allontanare da lei ogni suo compagno di classe. Amu è il personaggio principale, è una ragazza di 12 anni che frequenta la scuola elementare Seiyo Academy. Viene descritta come una ragazza dai capelli rosa e gli occhi ambra e anche una delle più popolari per il suo carattere irruento e diffidente.

Tutto finisce un giorno quando svegliandosi la mattina trova nel suo letto tre uova di colore e simbolo diverso con dentro tre piccoli esseri che condizioneranno la vita della giovane e dandole dei poteri particolari e una missione da compiere. La ragazza man mano nella serie conoscerà altri guardiani a cui si unirà e dai quali imparerà ad essere più forte.

Incontrerà altri personaggi nella storia, alcuni coetanei che saranno unite alla stessa sua missione, quello di essere dei guardiani e che le spiegheranno come assolvere al compere e come curare le uova del cuore. Con il loro aiuto, Amu comincia la sua battaglia contro l’associazione Easter, al fine di catturare l’embrione, un cuore magico che realizza ogni sorta di desiderio e che può aiutarla a fare del bene.

Nella seconda stagione, una dei guardiani, Atau, lascia l’incarico per proseguire con la sua carriera di cantante e fa spazio ad un nuovo personaggio chiamato Lulu De Morcef Yamamoto che ha come potere quello di trasformare le uova del cuore in uova del dubbio. Nel frattempo Amu acquisisce nuovi poteri che la portano a difendere l’embrione dall’associazione Easter e si ritroverà a doversi imbattere in vari nemici per salvare le vite dei suoi amici.

Nella terza stagione invece assisteremo alla nascita di un altro personaggio che diventerà uno dei principali e si chiama Rikka che dopo essersi trasferita a Seiyo, ha la facoltà di vedere le uova X e di parlare con loro. Diventa una nuova apprendista dei guardiani e come gli altri riceve un uovo del cuore dal quale nasce il Shugo Chara Hotaru.

Shugo Chara – Il personaggio

Shugo Chara è uno Shojo dedicato principalmente ad un pubblico femminile sia per i personaggi presenti che per la trama spesso sentimentale e romantica. Molto semplice da leggere, con trama leggera e spesso ricca di colpi di scena. Leggendo questo manga impareremo a conoscere Amu presentata dapprima come una ragazza fragile ma che si ostina a mostrare quello che non è, fino a vederla crescere e maturare e prendere a cuore la sua missione di guardiana.

Edizione Star Comics

L’intera collezione Manga è pubblicata da Star Comics in italiana al costo di €4,20 a volume. (Dimensioni volume: 11,5×17,5 cm | Numero pagine: 176)

Shugo Chara – videogiochi

Shugo Chara! è presente anche come gioco su Nintendo DS e prodotto da Konami