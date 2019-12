Bloodshot Salvation Collection: Arriva il Box della Terza Serie

Firmata da Jeff Lemire, straordinario scrittore di indimenticabili comics e già autore di BLOODSHOT REBORN – la seconda run dedicata al super soldato del mondo Valiant –, si appresta a tornare in un pratico box la serie BLOODSHOT SALVATION.

BLOODSHOT SALVATION COLLECTION conterrà i tre volumi che compongono l’intera terza serie dedicata alle avventure di Ray Garrison, alias Bloodshot: un unico pack per permettere a tutti gli appassionati di recuperare la saga e collezionare tutti e tre gli albi.

Forza sovrumana, velocità impressionante, capacità di autorigenerarsi e di controllare la tecnologia con il pensiero: Bloodshot è un’arma vivente dalle abilità straordinarie, nelle cui vene scorrono miliardi di naniti che gli conferiscono il controllo completo della sua fisiologia.

Ray si è innamorato di una donna di nome Magic e ha avuto con lei una bambina. Ora tenta di iniziare con loro una nuova vita, desiderando soltanto pace e serenità, ma non sarà affatto semplice…

Dal 18 dicembre BLOODSHOT SALVATION COLLECTION sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

L’ingegneria biomedica ha trasformato il soldato Raymond Garrison in Bloodshot, un complessissimo organismo biomeccanico composto da “naniti”: minuscoli robot grandi un nanometro, programmati per assistere il corpo ospitante in ogni modo, aumentando le naturali doti umane fino all’inverosimile e conferendogli persino la capacità di mutare forma. C’è un solo problema: nessuno sa quali sono i veri limiti di un essere umano che li ospiti.

Vi ricordiamo che dal prossimo febbraio 2020 Vin Diesel vestirà i panni dell’indistruttibile super soldato di casa Valiant nel film BLOODSHOT, diretto da Dave Wilson!

Jeff Lemire, fumettista canadese, è al contempo apprezzatissimo sceneggiatore e disegnatore. Molto noto per i suoi lavori creator owned (Essex County, Descender, Plutona), ha prestato la propria penna anche a case editrici come Marvel (All-New Hawkeye, Extraordinary X-Men, Moon Knight, Old Man Logan) e DC Comics (Green Arrow, Animal Man, Swamp Thing) e, ovviamente, Valiant, per cui firma – oltre a The Valiant – storie indimenticabili per Bloodshot Reborn. Nel 2017 ha vinto lo Shuster Award, premio dedicato agli autori canadesi, nella categoria “Sceneggiatore”.

Di seguito una breve gallery con alcune delle tavole più belle presenti nel primo volume di BLOODSHOT SALVATION realizzate dai due grandi artisti Lewis LaRosa e Mico Suayan.