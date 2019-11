The Seven Deadly Sins Short Stories disponibile dal 4 Dicembre

Per tutti i fan del maestro Nakaba Suzuki, autore dell’amata serie manga THE SEVEN DEADLY SINS, sta per arrivare un piccolo gioiello davvero imperdibile: THE SEVEN SHORT STORIES. Si tratta di un volume unico che raccoglie sette storie autoconclusive – tra cui il racconto che ha ispirato il capolavoro del Sensei – che spaziano tra i generi più disparati in un mix di azione, umorismo, sport e amore.

Se volete avere un assaggio del variegato universo del maestro Suzuki e immergervi nella sua arte, non lasciatevi scappare questo volume! Il volume unico THE SEVEN SHORT STORIES vi aspetta in fumetteria, libreria e Amazon dal 4 dicembre!

Dall’inconfondibile matita del maestro Nakaba Suzuki, autore dell’acclamata serie The Seven Deadly Sins, Star Comics ha il piacere di presentare un volume che è uno scrigno pieno di tesori: sette storie autoconclusive, sette gemme accomunate da uno stile accattivante e un’irresistibile comicità. Tra principesse, cavalieri, studiosi, cotte adolescenziali, cowgirls, pattinatori, esperti di arti marziali e contadini, ce n’è davvero per tutti i gusti! Tra le altre, troverete due storie autoconclusive legate a due serie precedenti dell’autore: Blizzard Axel e Ultra Red! Sport, azione, amore, comicità…

Un assaggio del variopinto mondo del grande maestro Suzuki!

Nakaba Suzuki nasce l’ 8 febbraio 1977 a Fukushima.

Nel 1994 debutta con l’episodio one shot Revenge sulla rivista «Weekly Shonen Jump ’95 Spring Special» di Shueisha. Nel 2012 inizia a lavorare alla serializzazione di THE SEVEN DEADLY SINS su «Weekly Shonen Magazine di Kodansha».

È uno dei pochi mangaka che, nonostante la giovane età, abbia già ottenuto una pubblicazione su tutte le quattro riviste settimanali specializzate in shonen manga attualmente pubblicate in Giappone.