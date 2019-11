Jojolion – Lo starter Pack per recuperare una serie culto

Uno dei pezzi forti dell’edizione appena trascorsa di Lucca Comics & Games “griffati Hirohiko Araki” era senz’altro il JOJOLION – STARTER PACK, un box contenente i primi 5 volumi dell’ottava – e attuale – stagione della serie manga più longeva in assoluto in Italia.

Non avete avuto modo di acquistare il box durante il festival? Niente paura! JOJOLION – STARTER PACK sarà disponibile tra pochi giorni a un prezzo speciale. Al suo interno, una cartolina esclusiva da collezionare!

Per l’ottava serie di JoJo, il maestro Araki ci riporta a Morio-cho, ma nella dimensione Steel Ball Run! In seguito a un violentissimo cataclisma, la città è stata completamente stravolta e l’area ha subito un mutamento morfologico impressionante. Sulla costa una ragazza trova per caso un giovane completamente nudo, che indossa solo un cappello da marinaio. Semisepolto sotto un cumulo di terra, dello sventurato si scorge quasi solo una voglia a forma di stella… Sembra proprio che si tratti di Yoshikage Kira!

Hirohiko Araki è un fumettista giapponese nato a Sendai, nella prefettura di Miyagi, nel 1960. Approcciatosi sin da bambino alla realizzazione di manga, dopo inizi travagliati vince il premio Tezuka nel 1980 con il volume unico BUSO POKER. La sua opera più grande, la saga LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO, è iniziata nel 1986 ed è tutt’ora in prosecuzione. Riconosciuto tra i più grandi mangaka di tutti i tempi, ha collaborato con il Museo del Louvre e con la casa di moda Gucci. Due sue passioni, espresse nelle sue opere, sono la musica rock e la cultura italiana.