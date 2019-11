Il Muro: Il nuovo fumetto di Mario Alberti

Marzo 2020 segnerà l’arrivo nelle fumetterie e librerie italiane de IL MURO, con un primo volume intitolato HOMO HOMINI LUPUS, la nuova opera in tre volumi nata da un’idea del regista e scrittore Antoine Charreyron e firmata dal maestro Mario Alberti (Senzanima, Nathan Never), tra i più apprezzati maestri del fumetto italiano.

A metà tra il radicalismo di Mad Max e il nichilismo di The Walking Dead, Il muro accompagnerà il lettore in un vortice di polvere, ruggine e sangue, in un terribile contesto post-apocalittico (tanto distante quanto vicino alla contemporaneità), in cui tutti sono contro tutti.

In seguito a una grande guerra tra le nazioni del Mondo per accaparrarsi le risorse naturali, combattuta a colpi di droni e armi di distruzione di massa, il pianeta non è altro che un cumulo di macerie e cenere, da cui i sopravvissuti tentano di liberarsi. Tra loro, il giovane Solal, un orfano, esperto in meccanica, ha un unico scopo: salvare Eva, la sua sorellina, dalla malattia cronica che la affligge.

Ma le medicine sono a poco a poco sparite dalla superficie del globo, e per guarire rimane un’unica speranza: raggiungere ED3N, paradiso tecnologico in cui pare si siano rifugiati i più benestanti.

Con il tempo, ED3N è diventato una leggenda da cui traggono vantaggio contrabbandieri e altri malviventi, che approfittano dei poveri disperati in cerca di aiuto promettendo loro di condurli fin lì. Ma chi parte per ED3N, di solito, non ritorna… Quali sono i pericoli celati nel luogo paradisiaco? In un futuro verosimile e terribile, anche l’ultima speranza potrebbe rivelarsi insidiosa…

“Siamo entusiasti di questa nuova avventura, con una serie al contempo splendida e che fa riflettere”, commenta Claudia Bovini, Direttore Editoriale di Edizioni Star Comics. “Lo scenario terribile descritto ne Il Muro non è poi così distante dal nostro presente, e al di là della storia intrigante e interessante, spero che questo titolo aiuti a riflettere su cosa potrebbe diventare il nostro mondo”.

“Che Mario Alberti sia senza ombra di dubbio uno dei talenti più cristallini del fumetto italiano e internazionale non è certo una sorpresa” chiosa Davide G.G. Caci, Publishing Manager Western World di Edizioni Star Comics. “Quando ho avuto la fortuna di vedere in anteprima le prime pagine del volume, ho detto a Mario che avrei voluto vivere insieme a lui quest’avventura: e così siamo partiti, con lui e con i colleghi di Glénat, per un viaggio che terrà il lettore davvero incollato alla sedia”.