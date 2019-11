The Ghost in the Shell: Global Neural Network e Comic Tribute disponibili dal 13 Novembre

A novembre torna – in una doppia veste – THE GHOST IN THE SHELL, la celebre saga filosofico-poliziesca a tinte cyberpunk ideata dal maestro Shirow Masamune.

Il primo dei due volumi unici, THE GHOST IN THE SHELL: GLOBAL NEURAL NETWORK, è una raccolta a colori di grande formato, un progetto che riunisce un team di maestri del fumetto internazionali che filtrano, attraverso la prospettiva del ventunesimo secolo, le questioni dell’identità umana e del confine tra mente e macchina che hanno fatto di THE GHOST IN THE SHELL un manga di culto.

Grazie all’antologia GHOST IN THE SHELL COMIC TRIBUTE potrete immergervi in nove appassionanti storie brevi firmate da autori del calibro di Boichi e Akira Hiramoto. Un volume imperdibile, dotato di miniposter interno, che vi permetterà di rivivere in maniera inedita le atmosfere uniche della grande opera di Shirow Masamune.

Un incarico sotto copertura a Shanghai fa rincontrare Kusanagi con una rivale dei tempi della guerra, in un intreccio di lealtà mutevoli. Togusa e Saito partono per una missione finalizzata a infiltrarsi in una gang di bio-suprematisti, senza vantaggi cibernetici. Un ladro di dati che vive in ciò che resta degli Stati Uniti ritrova una vecchia fiamma e finisce per farsi trascinare in un tragico vortice che nessuno dei due può arrestare. Un’immersione profonda nella mente di una criminale costringe il maggiore Kusanagi a interrogarsi sulla natura stessa dell’immaginazione, e sulla propria identità…

Il maggiore Kusanagi, Bato, Aramaki e gli altri membri della Sezione 9 tornano in questa incredibile antologia di storie brevi firmate da nomi del calibro di Akira Hiramoto, Yu Kinutani, Boichi e tanti altri autori giapponesi. In ogni capitolo i vari mangaka danno una declinazione diversa del mondo creato da Shirow Masamune, permettendoci di toccare con mano gli aspetti dell’opera del maestro che più hanno influito su di loro.

Dal 13 novembre THE GHOST IN THE SHELL: GLOBAL NEURAL NETWORK e GHOST IN THE SHELL COMIC TRIBUTE saranno disponibili in fumetteria, libreria e Amazon!

Masamune Shirow, al secolo Masanori Ota, è un mangaka giapponese nato nella prefettura di Hyogo il 23 Novembre 1961. Si è dedicato al manga dopo aver studiato pittura presso l’università delle Arti di Osaka, vincendo nel 1986 il premio Seiun con il seinen cyberpunk APPLESEED, per poi consacrare definitivamente il suo successo nel 1991 grazie a GHOST IN THE SHELL. Il suo pseudonimo deriva dal famoso armaiolo nipponico Masamune, vissuto nell’epoca Kamakura, e dal termine shiro, che in giapponese significa “giovane guerriero”.