Conan il Cimmero – Ombre di ferro al chiaro di Luna: Il sesto volume arriva il 13 Novembre

Virginie Augustin – autrice del sesto volume dedicato alle imprese di CONAN IL CIMMERO – valorizza straordinariamente l’ennesimo racconto nato dalla fervida fantasia di Robert Ervin Howard, rimanendo fedele alle peculiarità dell’intrigante universo in cui sono ambientate le vicende.

In questo volume il cammino del possente Conan si intreccerà con quello della giovane Olivia, perseguitata dall’uomo del quale era schiava, lo spietato Shah Amurath. Insieme alla ragazza, il Cimmero cercherà rifugio in un’isola su cui aleggia un’oscura atmosfera sovrannaturale… Riusciranno i due a scampare alle minacce che li attendono?

Dal 13 novembre CONAN IL CIMMERO – OMBRE DI FERRO AL CHIARO DI LUNA sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Una giovane è in pericolo. Conan, che ha già avuto modo di vedere quanto sia pericoloso l’aguzzino della donna, mette fine all’incubo, liberandola con un colpo di spada. Legati dal destino, i due decidono di continuare il percorso insieme, giungendo su un’isola dove scopriranno strane rovine circondate da magia oscura. Il loro rifugio paradisiaco si trasforma in breve in una pericolosa trappola.