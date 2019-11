Dall’autore di ERASED arriva ECHOES

La vendetta è un sentimento oscuro che nasce nei meandri del profondo e finisce per consumare chi la prova, come Senri Nakajo – il protagonista di ECHOES – che vive soltanto grazie al desiderio di vendicare i suoi cari, uccisi quando era bambino. E quando, un giorno, improvvisamente gli si palesa un inatteso indizio che potrebbe portarlo al colpevole…

Dall’acclamato autore di ERASED, Kei Sanbe, ecco arrivare in fumetteria e libreria un incalzante thriller psicologico che vi trascinerà in una storia misteriosa e carica di suspense. Lasciatevi rapire da questa appassionante serie manga, inoltratevi in un racconto drammatico in cui segreti e violenza si intrecciano inesorabilmente. Cosa sarà realmente accaduto ai genitori e al fratello gemello di Senri? Dove lo porterà il suo desiderio di vendetta?

ECHOES n. 1 vi aspetta in fumetteria, libreria, e Amazon dal 13 novembre!

Senri Nakajo vive solo per la vendetta. Quando era bambino qualcuno ha ucciso i suoi genitori e lui non è minimamente intenzionato a lasciarsi la cosa alle spalle. Fuori o dentro la scuola, il suo unico scopo è trovare la forza e il denaro necessari a compiere la sua vendetta e per ottenerli non ha alcuna paura di sporcarsi le mani… Ma cosa lo aspetta una volta saziato l’obiettivo intorno a cui ruota tutta la sua vita, e che persegue malgrado l’opinione contraria di una cara amica e dei nonni, gli unici parenti che gli sono rimasti?

Kei Sanbe è un mangaka giapponese, nato il 5 marzo a Tomakomai, nella prefettura di Hokkaido. Autore di diversi titoli, ha pubblicato – ERASED, serie completa in 8 volumi – su Young Ace, rivista specializzata in manga seinen edita da Kadokawa Shoten, dal Giugno 2012 al Marzo 2016. Nel 2017 inizia la serializzazione di ECHOES, opera alla quale lavora tuttora.