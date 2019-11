Il bizzarro universo di HIROHIKO ARAKI in una fantastica collezione

Cos’hanno in comune un appassionato di giochi di prestigio, una sedicenne che di lavoro fa l’assassina professionista, un ragazzo costretto a fare da cavia per esperimenti mostruosi, un condannato a morte, un fedele gattino, un disegnatore di fumetti e un fantasma? A prima vista niente, ma si sa, spesso l’apparenza inganna!

Questi bizzarri personaggi sono i protagonisti delle principali opere autoconclusive che compongono l’imperdibile cofanetto di lusso IL BIZZARRO UNIVERSO DI HIROHIKO ARAKI. Il box, che alcuni di voi avranno già avuto la fortuna di acquistare a Lucca Comics & Games 2019, contiene la riedizione di quattro opere d’esordio – ormai introvabili – del maestro Hirohiko Araki, il leggendario autore de LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO e nostro super ospite durante l’appena trascorsa edizione del festival lucchese.

I quattro volumi che fanno parte del box sono: MAGICAL B.T, GORGEOUS IRENE, BAOH e UNDER EXECUTION UNDER JAILBREAK e saranno acquistabili anche separatamente.

Nei cinque episodi che compongono la miniserie di Magical B.T., raccolti qui in un singolo volume, il timoroso studente Koichi ripercorre tutte le avventure vissute accanto a un singolare e misterioso compagno di scuola di cui rivela solo le iniziali: “B.T.”. Allevato dall’anziana nonna, dotato di un’astuzia fuori dal comune e appassionato di giochi di prestigio, B.T. sa affrontare qualsiasi situazione e avversario, riuscendo a tirarsi fuori da ogni guaio ricorrendo proprio alla sua abilità nell’arte della prestidigitazione!

In questa raccolta di episodi one shot degli esordi del maestro Araki, avrete l’opportunità di seguire le avventure della bellissima Irene, una “normalissima” sedicenne che sotto l’innocua apparenza nasconde un’occupazione davvero insolita: l’assassina professionista! Contattata da un giovane che ha chiesto il suo aiuto, la bella e pericolosa killer dovrà eliminare una bestiale gigantessa che ha preso il controllo di un’organizzazione criminale e fuggire da una letale donna tatuata. Completano il volume un nuovo caso di Magical B.T., l’avventura fantascientifica di Salutami Virginia, e due avventure in salsa western, la prima incentrata su una letale partita a poker e la seconda sulla rocambolesca fuga a cavallo di un misterioso fuorilegge!

Un ragazzo costretto a fare da cavia per dei folli esperimenti legati allo sviluppo di armi biologiche riesce un giorno a fuggire dai suoi aguzzini. Il giovane, di nome Ikuro Hashizawa, è ora dotato di un corpo praticamente invulnerabile che lo rende una vera e propria macchina di morte. Sfruttando le sue nuove capacità dovrà difendere se stesso e Sumire, la giovanissima esper che l’ha aiutato a trovare la libertà. Ma il professor Kasuminome, lo scienziato responsabile degli esperimenti, ha messo dei sicari sulle loro tracce…

Raccolta di quattro storie autoconclusive di Hirohiko Araki: Under Execution, Under Jailbreak; Dolce, Die Hard the Cat; Così parlò Rohan Kishibe episodio 16: Il confessionale; e Deadman’s Questions. Inoltre, è presente una postfazione dell’autore riguardo alle genesi delle varie storie e sul suo rapporto con i racconti brevi. In due delle quattro storie sono presenti personaggi provenienti dal celebre manga “Le bizzarre avventure di JoJo”: Rohan Kishibe e Yoshikage Kira.

Hirohiko Araki è un fumettista giapponese nato a Sendai, nella prefettura di Miyagi, nel 1960. Approcciatosi sin da bambino alla realizzazione di manga, dopo inizi travagliati vince il premio Tezuka nel 1980 con il volume unico BUSO POKER. La sua opera più grande, la saga LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO, è iniziata nel 1986 ed è tutt’ora in prosecuzione. Riconosciuto tra i più grandi mangaka di tutti i tempi, ha collaborato con il Museo del Louvre e con la casa di moda Gucci. Due sue passioni, espresse nelle sue opere, sono la musica rock e la cultura italiana.