One Piece 92 disponibile dal 30 Ottobre 2019

Dopo il loro arrivo nel paese di Wa, i componenti della ciurma di Cappello di Paglia si sono trovati subito coinvolti in una battaglia con i pirati delle cento bestie capitanate dal terribile imperatore Kaido!

Nel volume precedente, il capitano nemico ha assunto le sembianze di un gigantesco drago e sta minacciando sia Rufy che Law. Come faranno ora i nostri pirati preferiti a tirarsi fuori da questa situazione?

La battaglia sta per iniziare… per scoprire chi uscirà vincitore dallo scontro non perdete ONE PIECE n. 92, che sarà presto disponibile in collana YOUNG!

L’imperatore Kaido fa il suo ingresso sulla scena, ma quello che si trovano davanti Rufy e compagni è un drago gigantesco, che scaglia un Boro Breath sul gruppo di Nami! Infuriato per l’attacco ai danni dei suoi amici, Rufy si scaglia contro la potente creatura con tutte le sue forze, ma cosa ottiene…?!

Vi ricordiamo che dal 24 ottobre è disponibile nelle sale italiane l’imperdibile ONE PIECE: STAMPEDE, il lungometraggio creato per festeggiare i 20 anni dell’anime di One Piece!

Storia straordinaria e popolata da personaggi avvincenti, eccezionali abilità in combattimento, ironia e passione… tutto questo rende ONE PIECE “il manga dei record”, insieme allo splendido messaggio trasmesso dalla ciurma di Rufy: vivere la vita sorridendo, nel rispetto degli altri, in pienezza e libertà. E ora… correte a leggere ONE PIECE per apprezzarlo fino in fondo!

ONE PIECE n. 92 vi aspetta in edicola, fumetteria, libreria e Amazon dal 30 ottobre. Non perdetelo!