One Piece Doors: Una nuova avventura ti aspetta con Rufy e compagni

ONE PIECE sta per tornare in una veste completamente diversa! In questa nuovissima raccolta intitolata ONE PIECE DOORS, metteremo da parte per un po’ Rufy e compagni – alle prese con la ricerca del tesoro di Gol D. Roger – per immergerci nelle molteplici “side stories” raccontate tramite i frontespizi dei capitoli della serie.

Avremo l’occasione di scoprire tutte le disavventure che hanno vissuto gli antagonisti dei nostri amati pirati dopo la loro sconfitta, e ritroveremo delle vecchie conoscenze. Inoltre, attraverso gli approfondimenti e i contenuti originali, potremo svelare un mistero…

Curiosi di scoprire di cosa si tratta e chi saranno i protagonisti di questo primo, esilarante volume? Vi ricordiamo che dal 24 ottobre sarà disponibile nelle sale italiane l’imperdibile ONE PIECE: STAMPEDE, il lungometraggio creato per festeggiare i 20 anni della celeberrima opera del maestro Eiichiro Oda!

Eiichiro Oda, nato nella prefettura giapponese di Kumamoto nel 1975, con ONE PIECE è l’autore del manga più venduto della storia. Appassionato di fumetti fin da piccolo, ha come modello Akira Toriyama; dopo essersi aggiudicato in giovane età diversi riconoscimenti (tra i quali il secondo posto al Premio Tezuka e l’Hop Step Award), dal 1997 comincia a lavorare al suo manga più famoso, ospitato nelle pagine della rivista «Weekly Shonen Jump», presso la quale continua tutt’ora ininterrotto.