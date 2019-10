Dragon Ball Super – Broly disponibile dal 23 Ottobre

Uno sconosciuto saiyan dotato di un immenso potere ancora dormiente sta per irrompere sul pianeta Terra… e su tutte le fumetterie e librerie italiane! Dopo l’enorme successo nei cinema di tutto il mondo, DRAGON BALL SUPER BROLY arriva nel nostro paese con un anime comic da collezione interamente a colori.

Il titanico scontro tra i guerrieri più potenti dell’universo non mancherà di sorprendervi ed e appassionarvi! Siete pronti a fare il tifo per Goku e Vegeta? Dal 23 ottobre DRAGON BALL SUPER BROLY – ANIME COMICS sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Dopo essere sopravvissuti al Torneo della Potenza, Goku e Vegeta si trovano a disporre di una forza che non sanno come impiegare, finché Broly, un saiyan che nasconde un potere latente sconosciuto, fa la sua comparsa insieme a Freezer. Goku, Vegeta e Broly sono nati nello stesso periodo, ma hanno percorso strade differenti. Ora il loro incontro svelerà la storia dei saiyan e condurrà a una battaglia epocale!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come nel resto del mondo.