Ernest & Rebecca: Recensione del fumetto di Antonello Dalena e Guillaume Bianco

Arriva in Italia il fumetto di Antonello Dalena e Guillaume Bianco, ed oggi su gentile concessione di Edizioni Star Comics vogliamo condividere con voi la Recensione di Ernest & Rebecca, disponibile con i primi due volumi nelle fumetterie e librerie, anticipandovi che la serie è in corso.

Ernest & Rebecca Recensione

Mi chiamo Rebecca. Ho sei anni e mezzo (quasi!) e sono spesso malata. Inoltre, il mio papà e la mia mamma si vogliono separare, e questo mi rende triste. Per fortuna c’è Ernest e mi tira su di morale.”

In Francia la serie ha ottenuto il successo sperato, sia grazie ad una trama convincente realizzata da Guillaume Bianco che alla caratterizzazione dei personaggi a cura di Antonello Dalena, fumettista noto per aver lavorato ad opere come Topolino.

200 mila le copie vendute, ciò ha convinto Edizioni Star Comics a italianizzare la serie portandola nel nostro territorio, ed oggi vogliamo parlarvi di questo simpatico fumetto i cui protagonisti sono una bimba di sei anni e mezzo di nome Rebecca e del suo migliore amico Ernest, un microbo!

Il fumetto tratta argomenti reali come i continui litigi da parte dei suoi genitori alla creazione di un amico immaginario, un microbo la cui conoscenza è avvenuta a seguito della febbre scaturita da una giornata trascorsa all’aria aperta durante il temporale.

Ernest è la causa della febbre di Rebecca ma allo stesso tempo è il suo migliore amico, qualcuno con cui confidarsi e sfogarsi, cercando allo stesso tempo di riunire i genitori. Ernest è giocherellone, ha sempre voglia di scherzare ma allo stesso tempo è un microbo geloso che non permette a nessun’altra malattia di avvicinarsi alla bimba.

Rebecca è continuamente sotto il controllo del medico di famiglia e l’esistenza di Ernest viene interpretata dai genitori come il delirio della febbre, la quale Rebecca cercherà di mantenere per l’intera durata della storia, al fine di non perdere il suo migliore amico.

La Storia tratta argomenti attuali e reali e lo fa nel migliore dei modi, ironizzando sulle vicende e mettendo in risalto l’importanza di avere qualcuno accanto con il quale confidarsi, divertirsi e trascorrere il tempo.

I primi due volumi sono già disponibili per l’acquisto da qualche giorno ad un costo di 12 euro ciascuno, il terso volume arriverà a Novembre. Attualmente non conosciamo quanti volumi compongono la serie, ma se siete interessati potete trovarla nelle librerie o fumetterie.