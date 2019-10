Shadowman torna a Ottobre con il terzo volume

SHADOWMAN NUOVA SERIE torna a ottobre con il terzo e ultimo straordinario volume firmato dallo scrittore Andy Diggle e disegnato da Renato Guedes, Eric Battle e Ulises Arreola.

Il temibile Shadowman dovrà affrontare questa volta una guerra spaventosa, senza esclusione di colpi… in palio c’è il controllo dell’artefatto magico supremo. La resa dei conti è vicinissima, e le ripercussioni per il destino dell’intero universo Valiant saranno incalcolabili.

Siete pronti per vivere questa nuova avventura e scoprire gli esiti di questo scontro tra poteri occulti?

SHADOWMAN NUOVA SERIE n. 3 vi aspetta dal 16 ottobre in fumetteria, libreria e Amazon!

C’È UN MOTIVO SE SI SEPPELLISCONO LE OSSA…

Shadowman ha fatto ritorno a New Orleans armato di una nuova consapevolezza delle immense capacità di cui dispone. Ma non avrà tempo di riposarsi… perché una guerra per il controllo dell’artefatto magico supremo, le ossa del suo antico arcinemico Master Darque, sta per emergere dal sottosuolo e dilagare alla luce del giorno!

Da un lato c’è La Confraternita, una società di ricchi e potenti occultisti ossessionati dalla resurrezione di Darque e impazienti di dare il via a un regno di oscurità lungo un millennio. Dall’altro i vecchi alleati di Shadowman, i Fiancheggiatori e la sorella di Darque in persona, Sandria, che non chiederebbe di meglio che ridurre in polvere le ossa di suo fratello…