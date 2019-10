Jojonium: Edizione immortale per una serie eterna

La serie manga più longeva in Italia sta per tornare in fumetteria e libreria con JOJONIUM, una nuovissima, lussuosissima e imperdibile edizione! Azione, avventura e fantasy: la saga “generazionale” de LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO riparte dal principio e ripercorre la storica battaglia tra il bene e il male concepita dal genio del grande maestro Hirohiko Araki, nostro attesissimo ospite in Piazza Star Comics durante l’imminente edizione di Lucca Comics & Games.

Il primo dei 17 volumi cartonati contenenti l’intera serie di PHANTOM BLOOD potrà essere vostro molto presto!

Dal 9 ottobre JOJONIUM n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Jonathan, detto JoJo, è l’unico erede della nobile famiglia inglese Joestar ed è destinato a diventare un gentiluomo. La sua vita cambia radicalmente quando in casa sua arriva Dio Brando, figlio di un furfante che il padre di Jonathan ha conosciuto in occasione dell’incidente in cui ha perso la vita sua moglie. Il nuovo fratellastro, trascinato da una smodata ambizione, trama nell’ombra per sottrarre a Jonathan ogni cosa e impadronirsi del casato. Ma il loro destino sta per essere sconvolto dagli oscuri poteri di un’antica maschera di pietra in grado di trasformare chi la indossa in un vampiro…

Hirohiko Araki è un fumettista giapponese nato a Sendai, nella prefettura di Miyagi, nel 1960. Approcciatosi sin da bambino alla realizzazione di manga, dopo inizi travagliati vince il premio Tezuka nel 1980 con il volume unico BUSO POKER. La sua opera più grande, la saga LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO, è iniziata nel 1986 ed è tutt’ora in prosecuzione. Riconosciuto tra i più grandi mangaka di tutti i tempi, ha collaborato con il Museo del Louvre e con la casa di moda Gucci. Due sue passioni, espresse nelle sue opere, sono la musica rock e la cultura italiana.