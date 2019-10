Fairy Girls: Da maghe a reporter d’assalto nel quarto volume

L’ultimo, spassoso volume dello spin-off tutto al femminile di FAIRY TAIL vi attende da mercoledì 9 ottobre in fumetteria e libreria.

Nei volumi precedenti abbiamo seguito le vicende di Lucy, Elsa, Wendy e Lluvia, intenzionate a prendersi una meritata vacanza nella città di Crocus – capitale del regno di Fiore – dopo la vittoria al Gran Palio della Magia. Ma non tutto va secondo i piani e le nostre quattro protagoniste si ritrovano in situazioni assurde ed esilaranti.

Siete pronti a scoprire quali saranno gli ultimi guai in cui si cacceranno Lucy e le sue compagne? Allora non lasciatevi sfuggire il quarto e ultimo volume firmato dal maestro Hiro Mashima e illustrato da Boku!

Dal 9 ottobre FAIRY GIRLS n. 4 vi aspetta in fumetteria, libreria e Amazon!

Da fotomodelle a reporter d’assalto! Lucy e le sue compagne, per dare una mano a un’amica giornalista, si ritrovano invischiate in una pericolosa indagine per smascherare un gigantesco complotto! E tra una lezione d’amore e le peripezie di una Lucy infermiera in erba, questa miniserie tutta dedicata alle fantastiche ragazze di Fairy Tail giunge a conclusione!

Hiro Mashima nasce a Nagano nel 1977. Dopo aver conquistato le attenzioni del pubblico grazie a RAVE – opera serializzata sulla rivista «Weekly Shonen Magazine» dal 1999 al 2005 – ottiene consacrazione e fama internazionale con FAIRY TAIL, serializzata sulla stessa rivista dal 2006 al 2017. Nel 2018 inizia la serializzazione della nuova opera, EDENS ZERO.