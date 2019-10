Il Re dei Ribaldi: La serie si conclude con il terzo volume

L’avvincente IL RE DEI RIBALDI, serie francese a colori in tre volumi, giunge alla sua memorabile conclusione. Una storia fatta di tradimenti, ambizioni e una drammatica ricerca della verità scritta da Vincent Brugeas e disegnata da Ronan Toulhoat, già autori dello spettacolare CONAN IL CIMMERO – COLOSSO NERO.

Tra misteriosi complotti e battaglie furiose prende forma la trama di questo ultimo volume, davvero imperdibile per chi sta seguendo le appassionanti avventure del temuto re dei Ribaldi.

Dal 9 ottobre il terzo e ultimo volume de IL RE DEI RIBALDI sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Rifugiatosi nel suo bordello, il Triste Sire è messo alle strette da una schiera di nemici. Nel frattempo, nei bassifondi prende forma un complotto per detronizzare il Gran Coësre. Tanto in superficie quanto nel sottosuolo la tensione arriva a un punto di non ritorno.

Le armi sono sguainate, e tutta Parigi trema, a partire dalle fondamenta.

Vincent Brugeas, nato il 5 giugno a Eaubonne, è uno sceneggiatore francese. Dopo gli studi di Storia contemporanea presso l’università di Cergy-Pontoise esordisce in ambito fumettistico collaborando proprio con Ronan Toulhoat, iniziando nel 2010 la pubblicazione di BLOCK 109 (Akileos). Il sodalizio prosegue con CHAOS TEAM, LE ROI DES RIBAUDS (Akileos), THE REGIMENT (Le Lombard), IRA DEI (Dargaud) e CONAN IL CIMMERO (Glénat), di cui Edizioni Star Comics è l’editore per l’Italia.

Ronan Toulhoat, grafico, illustratore, storyboard artist e disegnatore di fumetti, esordisce nel 2010 (su testi di Vincent Brugeas) con BLOCK 109 (Akileos), a cui fa seguito anche uno spin off. Sempre in coppia con Brugeas crea l’etichetta Vinwatt (la cui prima opera è datata 2012), e realizza la serie LE ROI DES RIBAUDS (il cui primo volume esce nel 2015), grande successo di pubblico e di critica. Parallelamente a una nuova serie storica con Dargaud, nel 2018 Toulhoat illustra (sempre su testi di Brugeas) COLOSSO NERO, uno dei volumi della collana-evento CONAN IL CIMMERO (Glénat, portata in Italia da Edizioni Star Comics).