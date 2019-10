DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA – Il primo Volume arriva il 9 ottobre

Cosa ci fa Kappei, un piccoletto che non conosce le regole del gioco, in una squadra di pallacanestro? Il raccattapalle, forse?! Proprio no, anzi! Il capitano della squadra del liceo ha notato in lui delle grandi potenzialità (che nulla hanno a che vedere con la maestria nello spiare sotto le gonne delle ragazze) e pensa di poter fare di lui un buon giocatore.

Ma riuscirà Kappei a eccellere nello sport o sarà continuamente distratto dalle belle ragazze? Lo sportivo più talentuoso e imprevedibile di tutti i tempi torna nelle fumetterie e librerie italiane in un’edizione favolosa, con una nuova traduzione e volumi in grande formato da oltre 300 pagine. Non perdetelo!

E non perdete la possibilità di incontrare dal vivo il suo brillante autore, il sensei Rokuda Noboru, che sarà nostro ospite in Piazza Star Comics durante Lucca Comics & Games 2019! Continuate a seguirci per conoscere date e orari degli eventi a lui dedicati.

Il primo volume di DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA vi aspetta in fumetteria, libreria e Amazon dal 9 ottobre!

Kappei Sakamoto, studente al primo anno del liceo Seirin, è alla ricerca della sua ragazza ideale. Requisito essenziale della candidata: che indossi delle mutandine perfettamente bianche, senza disegni a fiorellini, fragoline o inutili pizzi e merletti. Spiando negli spogliatoi femminili e sollevando le gonne a destra e a manca trova finalmente quello che cercava: Natsu, l’allenatrice della squadra di basket della scuola!

Per conquistarla, Kappei si iscrive al club di pallacanestro, incurante della sua bassa statura e della conoscenza praticamente nulla delle regole del gioco. Ma Tachibana, capitano della squadra, dopo aver notato la sua agilità e l’imprevedibilità dei suoi movimenti, si convince che in quel ragazzino vi sia un grande potenziale latente, e decide di dargli una possibilità. Comincia così per Kappei un lungo apprendistato per migliorare nel gioco e, forse, fare breccia nel cuore della bella Natsu.