Pretty Guardian Sailor Moon: Annunciata l’Eternal Edition

La grande attesa per l’arrivo in Italia di PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION sta per finire e, per festeggiare al meglio l’uscita della serie, abbiamo pensato a due iniziative che renderanno sicuramente entusiasti gli ammiratori delle famosissime Guerriere Sailor.

Una delle pareti del padiglione di Piazza Star Comics ospiterà una incantevole mini mostra – che potrete ammirare liberamente – con 6 riproduzioni ad altissima qualità di tavole originali della maestra Takeuchi, realizzate espressamente e con la massima fedeltà dall’editore giapponese.

Ma non è tutto, perché con l’acquisto di almeno un volume della serie – che sarà in vendita in anteprima in Piazza Star Comics durante il festival – riceverete l’esclusiva e splendida shopper realizzata appositamente per Lucca Comics & Games 2019.

Vi ricordiamo che il primo volume di PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION – con cover olografica a sette colori, stampa ad altissima qualità digitally remastered, grande formato e copertine inedite – sarà disponibile in tutte le fumetterie e librerie italiane dal 13 novembre, ma in Piazza Star Comics troverete in anteprima i volumi 1 e 2.

Non perdetevi questa edizione eccezionale!

La mini mostra e l’esclusiva shopper dedicate a PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION vi aspettano solo in Piazza Star Comics!

Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta!

Insieme alle ritrovate compagne Sailor Mars, Mercury e Jupiter, la nostra paladina della giustizia affronta i primi nemici, i Quattro Sovrani del Cielo al servizio della terribile Queen Metallia.

Ora però può contare anche sull’aiuto di Sailor Venus, leader delle guerriere protettrici della principessa, la cui entrata in scena fa riemergere ricordi finora assopiti…

Naoko Takeuchi è una delle più celebri mangaka giapponesi, nata a Kofu il 15 marzo 1967. Il suo esordio professionistico avviene sulle pagine della rivista «Nakayoshi», edita da Kodansha, casa editrice che non ha più lasciato. La sua opera più famosa, considerata tra le più alte espressioni della cultura pop nipponica, è PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON, per la quale ha vinto il 17° Kodansha Manga Award. Tra le sue passioni, oltre alla guida di macchine veloci e il collezionismo di antichità, vi è la scienza: è infatti laureata in Chimica.