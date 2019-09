Le sette meraviglie: La Statua di Zeus – Il primo volume di una nuova raccolta

A novembre comincerà un incredibile viaggio tra realtà e finzione, alla scoperta di imponenti edifici e opere artistiche di eccezionale splendore, considerate fin dall’antichità le più belle mai create dall’uomo: Le Sette Meraviglie.

Nata dalla penna dello sceneggiatore e scrittore Luca Blengino (I Sapienti), la serie accompagnerà in ciascun volume (con storie autoconclusive, totalmente indipendenti) il lettore alla scoperta delle più grandi opere dell’estro umano, dalla Piramide di Cheope ai Giardini pensili di Babilonia, in un appassionante viaggio tra capolavori immortali.

Il primo dei sette volumi, LA STATUA DI ZEUS, è impreziosito dagli straordinari disegni di Stefano Andreucci – uno degli artisti di Tex –, il quale metterà la sua firma anche su tutte le incantevoli copertine originali.

Il grande formato, cartonato e interamente a colori, lo rende un volume da collezione imperdibile per gli amanti della narrazione storica a fumetti. Sette meraviglie, sette libri preziosi che potranno essere letti e conservati gelosamente senza alcun ordine predeterminato, alcun criterio legato alla trama, alcun rimando tra un’avventura e un’altra.

Il mondo ormai si muove come una scheggia impazzita, e spesso l’unico modo per rifiatare è immergersi completamente in un racconto senza tempo, cullati da una sceneggiatura solida e scorrevole e da disegni di rara bellezza e dinamicità.

Dal 20 novembre LE SETTE MERAVIGLIE: LA STATUA DI ZEUS sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Le sette meraviglie, maestose e straordinarie, sono ricordate come le opere più belle e impressionanti dell’umanità, ma celano dei segreti che non sono ancora stati svelati.

È l’ottantottesima edizione dei giochi Olimpici, 432 a.C. La prima meraviglia del mondo, viene raccontata insieme alla storia del celebre maestro scultore Fidia, grazie agli splendidi disegni di Stefano Andreucci.