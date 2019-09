Fairy Tail Side Stories si conclude con l’ultimo volume

L’ultimo, coinvolgente volume dello spin-off ufficiale di FAIRY TAIL vi attende da mercoledì 11 settembre in fumetteria e libreria.

Nei primi due numeri della miniserie FAIRY TAIL SIDE STORIES abbiamo avuto il piacere di scoprire nuove incredibili gilde di maghi del regno di Fiore e seguire le avventure e le gesta di Sting, il Drago Bianco, Rogue, il Drago dell’Ombra e Gajil, il Drago d’Acciaio.

Nel terzo volume, presto in uscita, Luxus farà il suo ingresso in una nuova gilda e dovrà portare a termine alcuni incarichi che lo metteranno in seria difficoltà. Se avete apprezzato i primi due numeri di FAIRY TAIL SIDE STORIES non potrete lasciarvi scappare il terzo e ultimo volume, firmato dal maestro Hiro Mashima con i disegni di Kyuota Shibano.

Dall’11 settembre FAIRY TAIL SIDE STORIES n. 3 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Dopo lo scioglimento di Fairy Tail, anche Luxus è costretto a cercare una nuova gilda. Contro ogni aspettativa, la gilda in cui chiederà di entrare… è Blue Pegasus! Qui, il Dragon Slayer del Fulmine si troverà a fare i conti con degli incarichi che lo metteranno parecchio in difficoltà: dovrà fare da host, salvare Ichiya dai suoi bislacchi rapitori e persino affrontare un inaspettato scontro col Commando del Dio del Fulmine… L’incontro con dei maghi la cui natura è completamente diversa dalla sua scatenerà una vera e propria tempesta anomala!

Hiro Mashima nasce a Nagano nel 1977. Dopo aver conquistato le attenzioni del pubblico grazie a RAVE – opera serializzata sulla rivista «Weekly Shonen Magazine» dal 1999 al 2005 – ottiene consacrazione e fama internazionale con FAIRY TAIL, serializzata sulla stessa rivista dal 2006 al 2017. Nel 2018 inizia la serializzazione della nuova opera, EDENS ZERO.