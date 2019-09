Conan il Cimmero: Le avventure continuano con il quinto volume

Il leggendario Conan il Cimmero, nel quinto volume dedicato alle sue avventure, andrà incontro a una sventurata, quanto memorabile caduta. Da re d’Aquilonia, possente e glorioso, a miserabile prigioniero, il destino che attende Conan sembra essere spietato.

Gli autori Luc Brunschwig ed Étienne Le Roux ci racconteranno una storia cupa e intensa, in cui il mito sarà costretto a tornare umano. Come potrà il coraggioso eroe rialzarsi dopo questa rovinosa caduta? Scopritelo leggendo CONAN IL CIMMERO – LA CITTADELLA SCARLATTA.

Dall’11 settembre CONAN IL CIMMERO – LA CITTADELLA SCARLATTA sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

La decadenza di un re. La caduta di un regno.

Tutto inizia su un campo di battaglia. Conan, re d’Aquilonia, affronta una coalizione di traditori guidata dallo stregone Tsotha-Lanthi che, per superare la rabbia del Cimmero, usa dei sortilegi prima di neutralizzarlo nel modo più vile.

Catturato vivo, Conan viene portato nella terribile prigione della Cittadella Scarlatta, per andare incontro a un destino peggiore della morte ed essere costretto ad abdicare al trono. L’orrore della prigione e la terribile magia avranno la meglio sulla risolutezza di Conan? Riuscirà a fuggire per ritornare in tempo dal suo popolo?