LAMÙ – URUSEI YATSURA N. 1: Il ritorno dell’aliena più amata

Una vecchia conoscenza di Star Comics e, naturalmente, di voi lettori, sta per tornare sugli scaffali di librerie e fumetterie! A settembre l’irresistibile aliena Lamù, nata dalla matita della “principessa dei manga” Rumiko Takahashi, torna con una nuova, attesissima edizione.

Lasciatevi travolgere da questa serie culto che ha fatto sognare, divertire e… innamorare intere generazioni. Tante avventure e risate vi aspettano: avete fatto spazio in libreria?

Dal 4 settembre LAMÙ – URUSEI YATSURA n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Ataru Moroboshi ha un viso che indica chiaramente un destino sfortunato, e per qualche ragione finisce per richiamare continuamente su di sé ogni sorta di sventura. Un giorno, degli alieni dalle sembianze di oni giungono sulla Terra per conquistarla, ma offrono ai terrestri una possibilità di salvezza: se uno di loro, scelto in maniera casuale, riuscirà a toccare entro dieci giorni le corna della giovane e affascinante Lamù, figlia del capo degli Oni, il pianeta sarà salvo! Manco a dirlo, a essere scelto per partecipare alla gara sarà proprio Ataru, il cui destino compirà un ulteriore balzo verso la sfortuna…