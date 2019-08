Dragon Ball Full Color: La saga di Freezer prosegue con la Resa dei Conti

Il duello finale tra il bene e il male sta per avere inizio. Il terribile Freezer è sceso in campo e il suo enorme potere rappresenta una minaccia per tutto l’universo! Riuscirà un comune saiyan come Goku a tenergli testa?

In questo ultimo episodio dell’arco narrativo di maggiore successo della saga di Dragon Ball scopriremo finalmente cosa ne sarà del pianeta Namecc e di Goku e i suoi compagni. DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI FREEZER n. 5 sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon dal 28 agosto!

Sul pianeta Namecc siamo alla resa dei conti: Freezer, dopo due trasformazioni, è diventato un essere dotato di una potenza inimmaginabile, in grado di distruggere senza grossi sforzi persino un intero pianeta! Che sia proprio questo il destino che attende Namecc? Come farà Goku a vincere contro un avversario che, malgrado stia usando solo metà della propria vera potenza, sembra già irraggiungibile?

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come nel resto del mondo.