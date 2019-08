Le avventure di Archer e Armstrong prosegue con un nuovo Volume

Le avventure di Archer e Armstrong, tra combattimenti con i demoni e viaggi incredibili, proseguono con un nuovo volume, che sarà presto disponibile nelle migliori librerie e fumetterie e su Amazon.

Questa volta i due inseparabili e folli eroi, partiti insieme per ritrovare la moglie di Armstrong, riescono finalmente nel loro intento. Tuttavia, quello che a prima vista può sembrare un lieto fine, diventerà ben presto l’inizio di una nuova e pericolosa avventura.

Come faranno Archer e Armstrong ad annientare l’ennesima minaccia che incombe su di loro? Non perdete A+A LE AVVENTURE DI ARCHER E ARMSTRONG n. 3!

Dal 21 agosto A+A LE AVVENTURE DI ARCHER E ARMSTRONG n. 3 sarà disponibile in fumetteria e Amazon e dal 28 agosto in libreria!

Finalmente i prodi avventurieri della Valiant hanno rintracciato la moglie di Armstrong a lungo perduta, in una terra spaventosa di cui nessuno osa pronunciare il nome: la Florida! Ma come farà Armstrong, convinto che sua moglie, la quasi-immortale Andromeda, fosse solo un’allucinazione indotta dall’alcol, a rimediare a secoli di menzogne, assenze e infedeltà? E come se non bastasse, una nuova forza nefasta sta per scatenare un esercito di abitanti del luogo armati di “sali da bagno” per finire Archer e Armstrong una volta per tutte!

Una storia vera (mica tanto!) tratta dalle prime pagine dei giornali di oggi (più o meno!). Infilate le infradito e abbondate con la crema solare, perché il “Sunshine State” sta per colpire Archer e Armstrong con la violenza di un buffet di pesce andato a male… e la colpa di tutto questo è solo dello sceneggiatore Rafer Roberts e del disegnatore Mike Norton!