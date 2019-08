Star Comics annuncia la distribuzione di DASH KAPPEI GIGI LA TROTTOLA

Star Comics è lieta di annunciare la distribuzione di DASH KAPPEI GIGI LA TROTTOLA in ITALIA. Il Manga sarà disponibile a partire dalla fine dell’anno con uscite mensili.

Lo sport non sarà mai più lo stesso! Un nuovo, geniale talento naturale sta per sconquassare i tranquilli giorni del Liceo Seirin: è Kappei Sakamoto, un aitante adolescente… di neanche un metro d’altezza?!?

Ma il fisico non è tutto, quando ci sono genialità, determinazione e una fede incrollabile. Fede nelle mutandine bianche, ovvio! Ed è proprio cercando una fanciulla dall’animo candido che indossi biancheria immacolata che Kappei finisce con l’iscriversi al club sportivo sulla carta meno adatto a lui: quello di basket!

Sarà solo l’inizio di un’escalation che porterà il nostro vulcanico amico a conquistare la vetta di ogni sport in cui sceglierà di misurarsi. Torna finalmente uno dei personaggi più amati e ricordati dalla generazione degli anni ottanta, in una nuova, splendida edizione in formato «perfect»!