One Piece N.91 disponibile dal 31 Luglio su Amazon

ONE PIECE torna per rendere spumeggiante la vostra, siamo sicuri, già fantastica estate! Una nuova, pericolosa avventura aspetta Rufy e i suoi compagni, finalmente arrivati nel paese di Wa, che sembra nascondere un grande mistero…

Riusciranno i nostri pirati preferiti a uscirne sani e salvi anche questa volta? E come faranno? Per scoprirlo non dovrete fare altro che leggere ONE PIECE n. 91, che sarà disponibile in collana YOUNG in edicola, fumetteria e Amazon dal 31 luglio e dal 28 agosto in tutte le librerie!

Vi ricordiamo inoltre che il 24 ottobre uscirà nelle sale italiane il lungometraggio animato ONE PIECE: STAMPEDE, creato per celebrare i vent’anni dall’uscita dell’anime tratto dall’acclamato manga del maestro Eiichiro Oda!

Sbarcato nel paese di Wa, Rufy incontra una ragazzina gentile che lo sfama… ma che ne è stato degli altri membri della ciurma? E soprattutto, quale sconvolgente verità nasconde la terra dei samurai?! Mentre le personalità di spicco confluite a Marijoa si preparano per l’Assemblea Mondiale, comincia così per i pirati di Cappello di Paglia una nuova emozionante saga che sembra avere al centro una pericolosa missione!

Storia straordinaria e popolata da personaggi avvincenti, eccezionali abilità in combattimento, ironia e passione… tutto questo rende ONE PIECE “il manga dei record”, insieme allo splendido messaggio trasmesso dalla ciurma di Rufy: vivere la vita sorridendo, nel rispetto degli altri, in pienezza e libertà. E ora… correte a leggere ONE PIECE per apprezzarlo fino in fondo!