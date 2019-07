Faith: La Zona del Sogno vede il ritorno dell’eroina fluttuante in Valiant

La sceneggiatrice Jody Houser e la stella nascente dell’illustrazione MJ Kim ci condurranno a luglio alla scoperta della Zona del Sogno insieme a Faith, in arte Zephyr, la fantastica eroina e paladina della città di Los Angeles!

Faith Herbert, giornalista e blogger dai modi gentili di giorno, è una psiota che possiede l’abilità di volare e che di notte diventa Zephyr, la fluttuante protettrice dei cieli americani.

Membro degli Harbinger Renegades, nonché fidanzata del formidabile tiratore e maestro di arti marziali Archer, la supereroina tra le più importanti dell’Universo Valiant è diventata ancora più amata dai lettori grazie ai cinque volumi a lei dedicati pubblicati da Edizioni Star Comics.

Non perdete la nuova appassionante avventura di Faith, che questa volta dovrà addentrarsi in un mondo fantastico, mai visto prima, ai confini della realtà.

Il volume unico FAITH: LA ZONA DEL SOGNO sarà disponibile dal 10 luglio in fumetteria, libreria e Amazon!

NON ADDORMENTARTI…

Prima ancora che Faith Herbert, alias Zephyr, acquisisse il potere di volare, si unisse agli Harbinger Renegades e iniziasse a solcare i cieli dell’Universo Valiant, aveva già un cuore eroico.

Ma come può un’eroina affrontare un avversario che esiste solo negli incubi? Attaccandolo a testa bassa, ovviamente! Per proteggere i sogni della sua compagna di squadra, Animalia, Faith dovrà avventurarsi in un fantastico regno mai visto prima… e avrà bisogno dell’aiuto della migliore psicologa del paranormale al mondo, Doctor Mirage, per riuscire a tornare indietro con il proprio subconscio ancora intatto.