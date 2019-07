Starving Anonymous: Data di uscita per il primo numero

Cosa fareste se vi trovaste di colpo catapultati in una realtà sconvolgente in cui l’umanità, inconsapevolmente, si è trasformata in cibo per mostri raccapriccianti? Avreste il sangue freddo necessario per cercare di scappare e poter sopravvivere?

A luglio è in arrivo nelle fumetterie e librerie italiane uno dei manga più “forti” mai pubblicati fino ad ora: STARVING ANONYMOUS. Una vicenda malata e scioccante, un incubo orribile dal quale sembrerà impossibile svegliarsi. Risorse, cibo e alloggi scarseggiano sul pianeta Terra, ormai messo a dura prova dalla sovrappopolazione e dal surriscaldamento globale, e Ie e i suoi compagni di avventura si ritroveranno protagonisti di un survival horror che vi terrà col fiato sospeso.

Un’opera dai contenuti sconvolgenti, che non manca però di far riflettere su tematiche importanti legate all’ambiente, in particolare sul surriscaldamento globale e sulle sue conseguenze. Inoltre, gli umani trattati come carne da macello, non possono che richiamare alla mente certi eccessi dell’industria alimentare e degli allevamenti intensivi.

Quale mente malata si nasconde dietro tutto ciò? Ma soprattutto, riuscirà il genere umano a sopravvivere a queste tremende atrocità?

Dal 10 luglio il primo volume di STARVING ANONYMOUS vi aspetta in fumetteria, libreria e Amazon!

Il Giappone è stato colpito da un anomalo surriscaldamento climatico dalle cause sconosciute. Ie, un liceale che sogna di diventare un pittore, viene rapito mentre sta tornando a casa con l’amico Kazu. Al suo risveglio, si trova davanti una serie di scene raccapriccianti, degne di un girone infernale: esseri umani ibernati, altri messi all’ingrasso, del tutto incapaci di intendere e di volere. Malgrado lo spettacolo surreale sia al limite della comprensione, scoprirà ben presto che, nell’edificio in cui si trova, si svolgono eventi ancora più ripugnanti.

Ma chi c’è dietro a tutte quelle atrocità? Ha inizio un survival horror in cui è in gioco la sopravvivenza del genere umano!