Steel Ball Run giunge al termine con il numero 16

Una mole sorprendente di avventurieri giunti da ogni parte del mondo è accorsa per tentare la fortuna e percorrere i 6000 km della Steel Ball Run. Ora, dopo 16 volumi, la bizzarra corsa a cavallo che attraversa il nord America giunge al termine.

Chi sarà il vincitore che entrerà nella storia e si porterà a casa il premio di 50 milioni di dollari? E soprattutto: Johnny riuscirà a impossessarsi delle reliquie sacre?

A breve potrete scoprire l’esito dell’ultima tappa della surreale corsa ideata dal geniale maestro Hirohiko Araki. Appassionati di Jojo & co., non perdete il sedicesimo e ultimo volume di STEEL BALL RUN, che sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 3 luglio!

Ormai il presidente Valentine non c’è più… Johnny ha messo la parola fine a questa battaglia a costo di un grande sacrificio, e ora si lancia nel 9th stage all’inseguimento di un altro partecipante che si è impadronito delle preziose reliquie! Ormai siamo all’ultima tappa… Chi taglierà per primo il traguardo di New York vincendo la Steel Ball Run? E chi otterrà le reliquie?!

Hirohiko Araki è un fumettista giapponese nato a Sendai, nella prefettura di Miyagi, nel 1960. Approcciatosi sin da bambino alla realizzazione di manga, dopo inizi travagliati vince il premio Tezuka nel 1980 con il volume unico BUSO POKER.

La sua opera più grande, la saga LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO, è iniziata nel 1986 ed è tutt’ora in prosecuzione. Riconosciuto tra i più grandi mangaka di tutti i tempi, ha collaborato con il Museo del Louvre e con la casa di moda Gucci. Due sue passioni, espresse nelle sue opere, sono la musica rock e la cultura italiana.