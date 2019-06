Livewire: Da eroina a nemica dello stato

Livewire, la potentissima psiota tecnopate in grado di controllare la tecnologia con la forza del pensiero, già apparsa in numerosi volumi Valiant tra cui UNITY e IMPERIUM, sarà protagonista di una serie in tre volumi interamente dedicata a lei.

LA STORIA FINORA

Amanda McKee, alias Livewire, è cresciuta credendo fermamente nei valori trasmessile da Toyo Harada, il più potente psiota al mondo, nonché padre della Fondazione Harbinger.

Il sogno di Harada era quello di porre fine alle guerre e alla povertà e curare tutte le malattie a qualunque costo, ma quando Livewire si rende conto che il suo potere e le sue ambizioni erano totalmente privi di freni fa la sua scelta, diventando una paladina al servizio del bene comune.

Divenuta così una preziosa alleata degli Stati Uniti nella guerra contro Harada, Livewire si sente profondamente tradita quando il governo americano decide di provare a prendere il controllo di tutti gli psioti in circolazione, a qualunque costo. Il tempo per la diplomazia finisce, e dopo le toccanti avventure narrate in SECRET WEAPONS, Livewire si trova a giocare un ruolo da protagonista nelle recenti HARBINGER WARS II.

L’AVVENTURA CONTINUA…

L’esito della guerra è drammatico!

Complice. Maestra. Salvatrice. E ora, Nemica dello Stato. Nel tentativo di proteggere vulnerabili psioti, persone dotate di superpoteri come lei ma spesso non avvezze alla guerra, Livewire trascina gli Stati Uniti in un blackout totale usando le sue capacità, seminando caos e distruzione. Dopo avere scelto di schierarsi dalla parte dei pochi contro i molti, adesso deve fuggire dal governo che un tempo serviva… e da coloro che considerava suoi alleati. Ora che tutto il mondo le dà la caccia, che tipo di eroina diventerà Livewire… sempre che rimanga ancora tale?

Il primo volume di LIVEWIRE sarà disponibile dal 16 ottobre in fumetteria, libreria e Amazon!