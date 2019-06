Shadowman: La nuova serie prosegue dal 19 Giugno

Ad aprile abbiamo assistito al grande ritorno di Shadowman, l’eroe più tenebroso del mondo Valiant. Dal 19 giugno potrete finalmente leggere il secondo volume di SHADOWMAN NUOVA SERIE, dal titolo Morto e Sepolto, in cui lo scrittore Andy Diggle, insieme a una grande squadra di disegnatori formata da Shawn Martinbrough, Doug Braithwaite, Renato Guedes e José Villarubia ci racconterà come ha avuto origine il mito di Shadowman.

Cosa si nasconde dietro l’immenso potere del LOA che dimora dentro Jack? Riuscirà l’eroe difensore della Terra a scoprirlo? Per saperlo, seguite lo straordinario viaggio di Shadowman indietro nel tempo di migliaia di anni. SHADOWMAN NUOVA SERIE n. 2 sarà disponibile dal 19 giugno in fumetteria, libreria e Amazon!

L’ASCESA DELLO SHADOWMAN…

Per anni, Jack Boniface ha creduto di conoscere la storia del loa Shadowman, la vera storia della maledizione che lo possiede. Si sbagliava. Per la prima volta, Jack sta per scoprire il passato a lungo celato del potere sovrannaturale che gli appartiene per diritto di nascita. L’ultimo difensore della barriera tra il nostro mondo e la Zona Morta precipiterà indietro nel vuoto astrale fino a trovarsi faccia a faccia con i suoi antenati, attraverso i secoli.

Dai vicoli della New York del 1940, dove la paranoia dilaga, fino alle piantagioni distrutte dagli incendi degli anni della guerra di secessione… indietro, fino alle alture primitive della savana africana del 40.000 a.C.