Super Time Rendering debutta con il primo numero

Amanti di fantascienza, thriller e sovrannaturale preparatevi per l’arrivo in libreria e fumetteria di SUMMER TIME RENDERING, un’opera originale e unica nel suo genere, che sarà disponibile dal 19 giugno.

La misteriosa morte in mare della solare Ushio darà il via a un susseguirsi di eventi inquietanti e incomprensibili, che precipiteranno il giovane orfano Shinpei al centro di una spirale oscura e drammatica dove le “ombre” da combattere non sono solo metaforiche. Quale indicibile segreto nasconde la piccola isola dove i due ragazzi sono cresciuti?

Moderna e avvincente rivisitazione in chiave manga di temi classici della fantascienza horror cinematografica, SUMMER TIME RENDERING vi sorprenderà grazie ai disegni spettacolari e dinamici e alla regia al cardiopalma del maestro Tanaka, e vi lascerà senza fiato tenendovi letteralmente incollati alle pagine! Non perdete il primo volume della serie, disponibile dal 19 giugno in fumetteria, libreria e Amazon!

Shinpei, cresciuto sull’isola di Hitogashima, vive a Tokyo da quando ha finito le scuole medie. Un giorno però riceve una triste notizia: Ushio, sua grande amica d’infanzia, è scomparsa improvvisamente per un incidente in mare. Tornato sull’isola per assistere al funerale, il giovane, a contatto con la piccola e chiusa comunità da cui si era allontanato, sarà costretto a fare i conti con le ombre che si stagliano sulla gente dell’isola.

Ma circostanze misteriose cominceranno a emergere riguardo alla morte di Ushio, e – col verificarsi di inspiegabili eventi – Shinpei si troverà precipitato in una spirale oscura e drammatica. Fra colpi di scena, suspense e atmosfere inquietanti, si snoda la trama di uno dei thriller a fumetti più coinvolgenti degli ultimi anni, una storia che vi farà saltare sulla sedia a ogni pagina e che ha entusiasmato addirittura Kohei Horikoshi, il celebre autore di My Hero Academia!

Dal 19 giugno SUMMER TIME RENDERING n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!