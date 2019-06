YOTSUBA debutterà il 19 Giugno

A giugno la collana Starlight si arricchisce di un nuovo, atteso e spumeggiante titolo: YOTSUBA&!.

La piccola protagonista, una bambina di cinque anni coraggiosa e curiosa come non mai, affronta la vita con un entusiasmo irrefrenabile e si appresta a sconvolgere, durante le sue avventure quotidiane, non solo il papà, ma anche l’intero quartiere dove vive da poco.

Yotsuba ama scoprire il mondo giorno per giorno, e ogni azione più semplice e banale diventa per lei motivo di divertimento. Una vera e propria forza della natura che nulla, ma proprio nulla, può abbattere!

Il manga, scritto e illustrato da Kiyohiko Azuma, ha avuto un successo planetario: è stato pubblicato in 24 paesi, tradotto in 13 lingue e ha venduto 17 milioni di copie in tutto il mondo. Da giugno, finalmente, la piccola-grande Yotsuba è pronta a portare una ventata di aria fresca sul mercato italiano, invadendo gli scaffali di fumetterie e librerie!

Yotsuba è una bambina curiosa, socievole e un po’ stramba: si avvicina a ogni cosa nuova con un entusiasmo irresistibile che finisce per travolgere chiunque le stia attorno! La prima novità con cui la vedremo aver a che fare è un cambiamento non da poco: il trasloco in una nuova città!

Insieme al suo papà, Yotsuba prende possesso della nuova casa e inizia a farsi conoscere nel vicinato, creando situazioni buffe una dietro l’altra! Eccola dunque alle prese con l’altalena, la televisione, la spesa, un acquazzone, una grande caccia alle cicale… e persino con il surriscaldamento globale!

Dal 19 giugno YOTSUBA&! n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!