Archer e Armstrong in Storie d’amore e viaggi in auto

Il 12 giugno segnerà il ritorno in libreria e fumetteria delle avventure di due tra i più spericolati e improbabili eroi del mondo Valiant: Archer e Armstrong.

All’inizio erano nemici mortali: cresciuto in una comunità di fanatici religiosi e addestrato in tutte le tecniche di combattimento, Archer era stato portato a credere che Armstrong fosse l’incarnazione stessa del demonio, e la sua missione era distruggere l’immortale ubriacone! Ma le cose sono andate diversamente, e ora i due sono compagni inseparabili.

In questa nuova serie a loro dedicata, abbiamo visto i due prima alle prese con un demone uscito dalla borsa senza fondo di Armstrong, e ora li seguiremo in un sorprendente viaggio sulle strade degli States.

A+A LE AVVENTURE DI ARCHER E ARMSTRONG n. 2 sarà disponibile dal 12 giugno in fumetteria, libreria e Amazon!

IL PRIMO APPUNTAMENTO DI ARCHER E FAITH!

Mentre Armstrong è in viaggio, Archer si prende un po’ di meritato tempo per se stesso, per portare la sua relazione a distanza con Faith, la super-eroina numero uno di Los Angeles, da FaceTime al mondo reale! Dopodichè i due, di nuovo riuniti, andranno in cerca della moglie di Armstrong, perduta da tempo, e gli indizi li porteranno sulle tracce del più folle circo itinerante d’America. Rafer Robert ai testi e Mike Norton ai disegni vi condurranno in un’avventura mozzafiato, con più colpi di balestra di Insonnia d’Amore e più scazzottate de Le Pagine della Nostra Vita.