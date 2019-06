ONE PIECE 81-90 con la GAZZETTA DELLO SPORT

Oggi abbiamo una grande notizia per tutti gli appassionati di ONE PIECE e delle avventure della scatenata ciurma di Cappello di Paglia!

Dal 29 ottobre 2019 il volume n. 81 di ONE PIECE sarà disponibile in edicola con La Gazzetta dello Sport. L’appuntamento con la banda di pirati più famosa al mondo, sarà come sempre settimanale e i volumi saranno disponibili – nel consueto formato con alette, cover soft touch e cartolina – in allegato alla Gazzetta a soli 4,99 euro più il prezzo del quotidiano.

Prendete dunque nota sul vostro calendario: il 29 ottobre è la data che stavate aspettando con impazienza! Grazie alla collaborazione di Edizioni Star Comics con La Gazzetta dello Sport, i volumi dal n. 81 al n. 90 di One Piece, così come i precedenti, saranno caratterizzati da:

nuova grafica di copertina (con alette)

nuovo formato

nuovi adattamenti grafici

cover con commenti dell’autore

contenuti extra

Dal 29 ottobre ONE PIECE, il manga dei record del maestro Eiichiro Oda, sarà di nuovo disponibile ogni settimana in edicola, in allegato a La Gazzetta dello Sport, a soli 4,99 € più il prezzo del quotidiano!