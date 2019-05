One Piece: Il numero 90 arriva il 5 Giugno

ONE PIECE, l’opera più famosa del maestro Eiichiro Oda, nonché uno dei manga più venduti di sempre, sta per tornare in edicola, fumetteria, libreria e Amazon con il volume numero 90.

La ciurma di pirati più stravagante e divertente che ci sia dirà finalmente addio a Whole Cake Island, ma per Rufy e i suoi compagni non c’è un momento di pace, ed è il momento di salpare per il paese di Wa! Contemporaneamente, le più alte cariche del Governo Mondiale si riuniscono a Marijoa per partecipare al Reverie. A quali conseguenze porterà quest’assemblea dei potenti del mondo?

Curiosi di scoprirlo? Allora non dovrete fare altro che attendere il 5 giugno, giorno in cui ONE PIECE n. 90 arriverà in edicola, fumetteria, libreria e Amazon!

La bandiera pirata della Ciurma di Cappello di Paglia svetta sul mare, al confine del territorio di Big Mom… I nostri saranno riusciti a sopravvivere al violento attacco della ciurma della furibonda Imperatrice?!

La saga di Whole Cake Island giunge infine alla sua conclusione, e per tutti quanti è ormai ora di prepararsi al Reverie, l’Assemblea Mondiale, fulcro di segrete intenzioni e vorticanti ambizioni!

Storia straordinaria e popolata da personaggi avvincenti, eccezionali abilità in combattimento, ironia e passione… tutto questo rende ONE PIECE “il manga dei record”, insieme allo splendido messaggio trasmesso dalla ciurma di Rufy: vivere la vita sorridendo, nel rispetto degli altri, in pienezza e libertà. E ora… correte a leggere ONE PIECE per apprezzarlo fino in fondo!