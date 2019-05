RANMA: Il 20° volume della nuova edizione arriva su AMAZON

La nuova edizione di RANMA ½, uno dei manga più iconici e amati di sempre, nonché opera fra le più rappresentative della sensei Rumiko Takahashi – fresca di premio alla carriera allo scorso “Festival international de la bande dessinée d’Angoulême” – è ormai giunta alle battute finali.

In questi anni Ranma, Akane, Shampoo e tutti gli altri bizzarri personaggi partoriti dalla vulcanica mente della “principessa dei manga” ci hanno fatto assistere a spettacolari combattimenti e avventure rocambolesche, ma ci hanno regalato anche innumerevoli momenti di spensieratezza e tante, tante risate. Siete psicologicamente pronti a salutarli?

In questo ultimo volume Ranma dovrà affrontare un avversario davvero potente, il più forte mai incontrato fino a questo momento. Chi sarà il misterioso nemico? Saranno in grado di fronteggiarlo? E, soprattutto… Ranma e Akane riusciranno una volta per tutte a riconoscere e dichiarare i propri rispettivi sentimenti?

Dal 5 giugno potrete gustarvi il gran finale di RANMA ½ NEW EDITION. Il volume sarà disponibile come sempre in fumetteria, libreria e Amazon!

Fughe precipitose, metamorfosi improvvise e violente battaglie: fino all’ultimo volume, nelle giornate dei nostri eroi sembra non esserci spazio per relax e riposo! Per Ranma stavolta è giunto il momento di imbarcarsi in un pericoloso viaggio e affrontare un avversario nettamente superiore a tutti quelli contro cui il giovane Saotome ha combattuto finora… Che si tratti dell’ennesimo “prodotto” delle micidiali sorgenti maledette?!