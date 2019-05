Alla scoperta del simbolo della cultura culinaria giapponese con “L’arte del Sushi”

Chi non ama il sushi? Vero e proprio fenomeno culinario e di costume salito alla ribalta anche in Europa nell’ultimo decennio, il tipico piatto giapponese diventa protagonista di un graphic novel, un’opera elegante, raffinata e intensa come un piatto di sushi preparato a regola d’arte.

Profondamente appassionato di sushi e affamato di conoscenza, nonché curioso di apprenderne le corrette modalità di preparazione e servizio, la storia, e le implicazioni socioculturali, l’autore francese Franckie Alarcon decide di volare in Giappone in seguito ai commenti ricevuti sui social network a un suo piatto di sushi homemade.

Nasce così un viaggio alla scoperta dei luoghi e dei volti del sushi, che lo porterà a visitare i più famosi ristoranti, ad ammirare paesaggi mozzafiato, e a incontrare alcuni dei più rinomati professionisti coinvolti in tutte le varie fasi della lavorazione – dalla pesca alla selezione delle materie prime, sino alla manifattura degli strumenti del mestiere.

Ottimo e… succulento esempio di graphic journalism, questo volume guiderà i lettori in un prelibato itinerario enogastronomico alla (ri)scoperta di una delle leccornie più famose e consumate al mondo.

Claudia Bovini, Direttrice Editoriale ha dichiarato:

Nel DNA di Edizioni Star Comics, da sempre, convivono anime diversi, motivo per cui siamo particolarmente fieri di questa pubblicazione, che pensiamo potrà interessare tutti i nostri lettori, tanto gli appassionati di fumetto orientale, quanto quelli di fumetto occidentale.

Nel mese di ottobre, L’ARTE DEL SUSHI sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon! Seguiranno ulteriori dettagli, nei mesi a venire.

Franckie Alarcon

Nato a Brest nel 1973, inizia dopo gli studi una carriera da grafico in agenzie di comunicazione a Parigi e a Rennes. Nel 2004 cambia direzione, diventando illustratore freelance, e firma il suo primo fumetto, presso l’editore Glénat.

Da allora, divide il proprio tempo tra illustrazione e fumetto, ispirato da fotografia, settima arte e cucina. Dopo un volume dedicato a un maître chocolatier (edito da Delcourt, nel 2014), realizza, sempre per l’editore parigino, un graphic novel dedicato al sushi: L’arte del sushi.