La dura vita della vicepresidente: Lo spinoff di Prison School disponibile dal 22 Maggio

La vicenda del best seller PRISON SCHOOL si è ormai conclusa, ma questo mese abbiamo un’ultima chicca in serbo per gli appassionati dell’improbabile scuola creata dal maestro Hiramoto: stiamo parlando de LA DURA VITA DELLA VICEPRESIDENTE, lo spin-off di PRISON SCHOOL che sarà presto disponibile in libreria e fumetteria in un irresistibile volume unico!

Seguiremo le avventure e le terribili prove alle quali è sottoposta la vicepresidente dell’Associazione Studentesca Segreta Meiko Shiraki! Soltanto con grande impegno e passione Meiko potrà superare al meglio le sfide che le si presentano davanti ogni giorno all’Istituto Hachimitsu.

Noi, ovviamente, non possiamo che tifare per lei! Un imperdibile spin-off incentrato su una delle figure più amate e divertenti dell’Istituto Hachimitsu, la mitica vicepresidente dell’Associazione Studentesca Segreta Meiko Shiraki! La vita è una sfida continua che richiede il massimo impegno, e questo la vicepresidente Meiko lo sa bene.

Per questo affronta le complesse situazioni che una ragazza nel fiore degli anni come lei si trova davanti con tutta la dedizione (ed è davvero molta!) di cui è capace! Forza, vicepresidente Meiko!

Dal 22 maggio LA DURA VITA DELLA VICEPRESIDENTE sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!